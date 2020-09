No se irá: “Chucky” Lozano es el arma secreta de Gattuso en el Napoli

Deportes

Todo parece apuntar a que el delantero mexicano se quedará en la Serie A

Repentinamente, de ser firme candidato a salir del club, Hirving “Chucky” Lozano pasó a ser el arma secreta en el ataque del Napoli, esto según reportó el diario italiano Il Mattino.

Según esta publicación, Lozano es considerado por su DT, Gennaro Gattuso, para que asuma un nuevo rol y sea una pieza clave para cambiarle el rostro a su equipo y generar un ataque más vertical junto a Lorenzo Insigne, Dries Mertens y Victor Osimhen.

“Gattuso está verdaderamente convencido de que el mexicano podría ser el arma secreta del próximo Napoli. Y no es que piense así solo ahora, después de haber presenciado el cara a cara entre Giuntoli y Raiola en el que el director deportivo explicó que Lozano no se mueve de aquí a menos que llegue una oferta faraónica (de la que no hay ninguna), lo creyó desde finales de junio en adelante, cuando lo intentó una y otra vez: desde fuera, falso nueve, derecha e izquierda”, señala el diario.

Le preguntan al Chucky Lozano:

Te quedas en el Napoli?

Respuesta clara: SI pic.twitter.com/wnZVNIZqMb — Andres Agulla (@aagulla_espn) August 28, 2020

Y próximamente veremos si esto funciona para “Chucky”, Gattuso y el equipo, ya que rumbo al final de la temporada el mexicano tuvo más minutos y se vio mejor que hace unos meses; incluso en el partido amistoso más reciente del Napoli, el mexicano marcó un doblete.