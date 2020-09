Cinco pandilleros MS-13 acusados del homicidio de una adolescente de Nueva York

Cinco presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en Maryland fueron acusados del homicidio en mayo de una adolescente hispana de 16 años que residía en Long Island (NY).

La policía del condado Baltimore dijo que los cinco sospechosos atrajeron a Gabriela Alejandra González Ardón al embalse Loch Raven y la mataron debido a su posible afiliación con una pandilla rival.

La menor había sido reportada como desaparecida el verano anterior en el condado Nassau de Nueva York.

Los cinco sospechosos quedaron detenidos sin derecho a fianza en Baltimore: Jonathan Pesquera Puerto (19); Edys O. Valenzuella Rodríguez (20); Wualter Hernández Orellana (19); Asael Ezequie González Merlos (16); y Wilson Art Constanza Galdomez (21). Fueron acusados de homicidio en primer grado y otros cargos relacionados, reportó New York Post.

“Ellos conocían a la víctima”, dijo la sargento Vickie Warehime, de la policía de Baltimore. “La motivación de este crimen fue que creían que ella se había estado comunicando con una pandilla rival”.

"Yes, it is concerning, but we know we have a small involvement in Baltimore County" – @BaltCoPolice , about alleged MS-13 members being arrested in the murder of a 16-year-old girl https://t.co/JlAdlIlBSd

— FOX Baltimore (@FOXBaltimore) September 1, 2020