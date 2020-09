¡Habría acuerdo! Messi llegaría al Manchester City y sería el deportista mejor pagado de la historia, reportan medios británicos

Mientras el padre de Lionel Messi se encuentra en Barcelona para negociar la desvinculación de su hijo al club, la prensa británica reportó que el futbolista ya tiene un acuerdo millonario para integrarse a los citizens.

De acuerdo con lo publicado por Daily Record y BBC Sports, el equipo inglés y el astro argentino ya tienen un acuerdo de 623 millones de libras, que al cambio del día de hoy, equivalen a más de $828 millones de dólares, por un contrato de 5 años que, como ya se había especulado se dividirá en dos etapas, la primera de 3 temporadas con los citizens y la segunda de 2 años con el New York City de la MLS.

Barcelona forward Lionel Messi is believed to have agreed a five-year deal with City Football Group worth £623m that will see him spend three seasons at Manchester City before joining #MLS side New York City FC.

— BBC Sport (@BBCSport) September 2, 2020