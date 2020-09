Joven muere baleado frente a supermercado Whole Foods: Nueva York suma 13 semanas de violencia

Javon Bradley, un joven de apenas 28 años, murió tras recibir un disparo en el cuello frente al supermercado “Whole Foods” en Harlem (NYC) ayer por la tarde.

Bradley fue baleado frente a 286 Lenox Avenue alrededor de las 3 p.m. Lo trasladaron de urgencia a NYC Health + Hospitals / Harlem pero murió a las 4:05 p.m., reportó NYPD.

No se habían realizado arrestos hasta anoche y la policía tampoco proporcionó de inmediato una descripción del sospechoso.

Su muerte engrosó el listado de violencia armada que ha vivido NYC durante las últimas 13 semanas, desde el comienzo oficial del verano en Memorial Day.

Hasta el cierre de agosto, hubo 375 tiroteos más y 499 víctimas más este verano en comparación con el año pasado, entre fallecidos y heridos.

El domingo marcó otro hito sombrío, al superar los 1 mil tiroteos en 2020. La última vez que Nueva York registró cifras semejantes fue en 2015, acotó New York Post. El año pasado, a la fecha, NYC había acumulado 537 incidentes con armas de fuego.

"NYC surpassed 1K shootings for the year on Sunday"

In 2019 "there'd been just 537 by that time"

"It's the first time NYC eclipsed the benchmark in gun violence since 2015, when 1,138 shootings were recorded for the year"

There are 4 months left in 2020.https://t.co/LFrUbtQJzS

— NYCPBA Legal (@NYCPBA_GC) August 31, 2020