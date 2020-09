Julián Gil recibe una sorpresa de parte de su novia Valeria Marín al salir del hospital

Entretenimiento

Tal como te contamos, en el día de ayer, Julián Gil se sometió a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas. La operación salió con éxito, pero lo que nunca imaginó fue que al llegar a su casa se encontraría con su novia, Valeria Marín, quien viajó de México a Miami solamente para cuidarlo.

“Ayer al salir de la operación entre la anestesia y las pepas estaba así como en otra galaxia (médicamente drogado) y al llegar a casa estaba ELLA … la mire y dije si es ELLA ❤️ se me olvidó el dolor y se me quito la notaaaaaa …ELLA y sus detalles su amor tan bonito …Gracias @valmarin_r por hacerme los días más lindos. Cada día me sorprendes mas hasta enfermera es la nena Jajajja Gracias @patty_ramosco @hector_gacha y @pagohe2001 por ser cómplices de la sorpresa. A mis hijos @nicolle_gil juliancito y familia por estar pendientes a la distancia y a todos mis seguidores cibernéticos por las buenas energías . Ahora a recuperárse poco a poco con terapias amor y fe 🙏🏼”, escribió esta mañana Julián en su cuenta de Instagram, junto a esta tierna foto en donde se ve a su novia dormida detrás de él en la cama.

Más temprano, con una foto tomada antes de entrar al quirófano, Julián explicó los motivos de su cirugía y que no había podido resolver este problema en su rodilla antes por el COVID-19.

“Hoy me sometí a una operación que me tocaba ya hace meses y la venia postergando por el tema del covid… Quiero agradecer a los doctores @jzshaw10 @El_lisy_ortho por sus atenciones y cariño. Ahora si rodilla nueva Jajajja… Gracias dios por acompañarme en la operación 🙏🏼 todo fue un éxito. Ahora a descansar y terapia con @drbehealthy. Gracias a todos por sus buenas vibras ❤️”.