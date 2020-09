Kyle Rittenhouse, acusado por dos muertes en protestas de Wisconsin, aparece en video golpeando a jovencita en pelea callejera

Kyle Rittenhouse, el acusado de matar a dos manifestantes en Kenosha en medio de las protestas por el caso del afroamericano Jacob Blake, aparece en videos agrediendo a una joven en la ciudad de Wisconsin.

El nuevo material grabado el pasado 1 de julio y compartido en redes como Twitter muestra a un muchacho, que aparenta ser Rittenhouse dándole un golpe a una chica no identificada que está involucrada en un pelea con otras adolescentes.

Kyle Rittenhouse was involved in a fight last month in Kenosha. A number of people watching jumped in and kicked the teenager after he started punching a female. Story and videos coming soon

