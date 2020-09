Policías matan a afroamericano en bicicleta en Los Ángeles; ya van dos días de protestas para reclamar justicia

La Oficina del Alguacil del Condado de Los Angeles, en California, indicó mediante un comunicado este martes que Dijon Kizzee, el afroamericano que murió a manos de agentes de la policía, “hizo un movimiento hacia el arma” que supuestamente cargaba antes de ser tiroteado.

El incidente en el que murió el hombre de 29 años se reportó a las 3:14 p.m. del lunes, en el bloque 1200 de 109th Place, en Budlong Avenue del sur de Los Angeles.

El hecho ocurrió en medio de una detención a Kizzee por una alegada violación al código de vehículos mientras corría bicicleta.

La versión oficial apunta a que cuando los agentes intentaban detener al sospechoso, éste se bajó del vehículo de dos ruedas y huyó de los oficiales cargando un paquete de ropa. Varios bloques adelante, cuando los oficiales lo agarraron, Kizzee habría golpeado en la cara a uno de los policías antes de que se le cayera lo que cargaba.

Seguidamente, los uniformados, supuestamente, vieron un arma semiautomática junto a los artículos. Fue en ese momento cuando abrieron fuego contra el hombre.

En una actualización del caso ayer, las autoridades añadieron el dato de que el hombre “hizo un movimiento hacia el arma” antes de que los oficiales le dispararan.

“Luego de que golpeara al oficial, se le cayó una chaqueta cuando un arma blanca semiautomática cayó al suelo. El sospechoso hizo un movimiento hacia el arma, y fue en ese momento que ocurrió el tiroteo”, lee el reporte oficial más reciente.

La víctima fue baleada en múltiples ocasiones. Ben Crump, quien representa a la familia de Kizzee, dijo que los agentes lo balearon por la espalda a pesar de que el sospechoso no tenía el arma en las manos.

Aunque el enfrentamiento se registró poco después de las 3 p.m., algunos usuarios en Twitter cuestionaron que el cuerpo del afroamericano permanecía en la calle unas ocho horas después. Otras versiones apuntan a que los agentes esposaron a Kizzee cuando ya estaba muerto.

Un video que circula en redes muestra a oficiales apuntándole a Kizzee mientras un testigo manifiesta que le dispararon 20 veces. También se ve al sospechoso mientras yace en el suelo inconsciente.

Shooting by police on 109th/Normandie in Los Angeles. Killed with 27 shots. And then they handcuffed him dead. pic.twitter.com/YG20VaqKTI

El departamento de policía indicó ademas que los oficiales involucrados fueron removidos temporalmente de sus puestos mientras se revisa el incidente.

El caso de Kizzee se reporta mientras en Kenosha, Wisconsin, continúan las protestas que piden justicia para el también afroamericano Jacob Blake, quien fue tiroteado varias veces por la espalda por policías de la ciudad. Las protestas llevaron a altercados posteriores en los que tirotearon de muerte a dos manifestantes.

Ayer, por segundo día consecutivo, manifestantes caminaron por las calles donde ocurrió el incidente en el que murió Kissee para exigir respuesta de las autoridades por el hecho.

SOUTH LA UPDATE: LASD says fatal shooting occurred after man punched an officer and a handgun was spotted in clothing items he dropped to the ground https://t.co/heTlZ74IoQ

