‘Un Nuevo Día’ por fin acertó: El público ama a Celinés Toribio

Después de meses de críticas sobre los despidos, como lucen los presentadores, lo que se ponen, lo que dicen, el contenido, que si es aburrido, que si tiene mala producción, que si es mejor ‘Despierta América’, el público de ‘Un Nuevo Día’ parece haber hecho las paces con la dirección del show gracias a Celinés Toribio.

Como te contamos, desde que compartieron la información de que la presentadora y actriz dominicana sería parte del show de las mañanas de Telemundo como conductora invitada esta semana, las críticas y lo comentarios fueron llamativamente positivos.

Y decimos ‘llamativamente’ porque el público de ‘Un Nuevo Día’ parece ser muy exigente o inconformista y suelen ver todo de manera no positiva, incluso con comentarios crueles. Algo que se agudizó con la salida de Héctor Sandarti, Rashel Díaz y ahora el Chef James Tahhan.

Sin embargo, la gente parece haberse olvidado de todos ellos, a quienes sorpresivamente ni nombran, pero sí muestran su contento por la llegada de Celinés, quien hasta prestó atención a los comentarios del primer día, en donde criticaron su vestimenta e hizo un cambio inmediato como la pudimos ver este miércoles.

sumayamonegro: Ahora si entonó este programa con esa escultura DOMINICANA, tremendo mujeron❤❤❤

lidiacalle77: No la conocía pero veo q es muy simpática y agradable

jo_sefina6027: Hoy si está Elegante mente vestida sin duda alguna

montesdeocamarianela: Que regía es ,dominicana elegante e inteligente👏👏👏👏👏

zumayacordero: Bella 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 el complemento perfecto para Adamaris y Stephanie 👏👏👏

maryperezc64: Mejor es la chikis bb

jperaltacastro:Bella, talentosa, carismática y con la energía para ése programa 😍😍😍💗💗

drouetgiocondaelizabeth:Hermosa Que Dios te bendiga eres una Mujer con unas energy linda y my Akegre 🙏❤️

ived_rojas: Me encanta como conductora ♥️♥️😍

newyorkmiami3: Watching Telemundo Un Nuevo Dia right now….We like your Caribbean energy @celinestoribio !!!!!!!!!!!!!

mameski67: No la Conocía pero es una Bella Mujer y se ve Segura y muy Preparada, República Dominicana 🇩🇴 en la Casa @unnuevodia debería dejarla 🙏🏾

Esos son algunos de los cientos de mensajes que el público dejó en este post que está publicado en la cuenta de Instagram de ‘Un Nuevo Día’.

Celinés, quien acompaña a Adamari López y Chiquibaby en la conducción esta semana, se habría adaptado rápidamente, la energía y unidad entre las tres es lo que muchos resaltan. Lejos de ‘criticar’ el reemplazo, esta vez la producción de ‘Un Nuevo Día’ el atinó.

¿Si ella se quedará de manera definitiva? Por el momento no hay una decisión oficial al respecto, pero podría tener bastante que ver con la nueva cara y dirección de contenido que le quieren dar en esta nueva etapa al programa.

