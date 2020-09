Una Ford Bronco, cómplice de una propuesta de matrimonio en Michigan

Taylor McQueen es una gran fanática de los Ford Bronco, así que cuando su novio, Daniel Kubistec, movió algunos hilos a través de un tío que labora en Ford para dar un paseo en un nuevo Bronco 2021, se detuvieron frente a la famosa estación de tren, él se arrodilló y le pidió matrimonio a su novia.

Ella eufórica respondío que sí, pues estaba junto al amor de su vida, un panorama envidiable y la majestuosidad del nuevo Ford Bronco 2021.

“Me estaba volviendo loca por el Bronco, así que tenía una descarga de adrenalina por eso, y luego no se me pasó por la cabeza lo que él me iba a proponer”, compartió la enamorada novia a los medios de comunicación.

De acuerdo con información de Auto Blog, George Goddu, estratega de Ford EV, fue quien ayudó a concertar la cita con el Bronco, pues la propuesta llamó la atención de los trabajadores que transformaban la estación de tren anteriormente abandonada en algo completamente diferente .

“Los trabajadores de la construcción en la Estación Central lo vieron pasar, y se detuvieron, y cuando ella se puso de pie y lo abrazó, lo vieron y todos comenzaron a vitorear”, dijo Goddu. “Fue una de las cosas que se ven en una película.”

Ahora la feliz pareja ya se encuentra planeando su boda y, por supuesto, están esperando: un Bronco 2021. “Oh, sí, ya puse el dinero para conseguirlo”, dijo McQueen.

**********