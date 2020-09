Video: Pasajero viajó colgado de un bus en autopista de Nueva York para no pagar

Nueva York

Fue grabado desde un vehículo en movimiento a 70 mph, cual persecución de Hollywood

Coincidencia o no con el fin del período gratuito en el servicio de buses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), un pasajero fue captado mientras viajaba colgado de la parte trasera de un vehículo en la ruta expresa BxM1 por Harlem River Drive, al estilo película de Hollywood.

“¿Este tipo está bromeando? Hermano, ¡estamos en la autopista!”, comentó la persona mientras estaba filmando el clip desde un vehículo a 70 mph.

El video fue publicado ayer en la cuenta de Instagram WhatIsNewYork con la marca de tiempo “martes 2:25 p.m.”, sin indicar la fecha exacta.

No está claro dónde se subió el intrépido pasajero ni hasta dónde se trasladó. La ruta BxM1 viaja entre Midtown East Manhattan y Riverdale (El Bronx) y el pasaje cuesta $6.50 dólares en tarifa regular.

Los funcionarios de tránsito no confirmaron de inmediato el incidente, pero no obstante lo cuestionaron. “Esto es increíblemente tonto y peligroso. Nunca lo hagas”, dijo el representante de MTA, Andrei Berman, en un comunicado citado por New York Post.