Jersey y Nueva York: los estados con más gente huyendo en la pandemia ¿A dónde van?

Durante la pandemia, 69 y 67% de las mudanzas que se realizaron en Nueva Jersey y Nueva York salieron a otros estados; y 31 y 33% llegaron a esas zonas, respectivamente.

Para completar la tendencia triestatal, en Connecticut 64% de los mudanzas fueron hacia otro estado. Así lo reportó Bloomberg News, usando datos compilados por la compañía de traslados United Van Lines del 1 de marzo al 19 de agosto. Son cifras porcentuales, no número exacto de clientes.

En ese período, los estados que proporcionalmente recibieron más personas que venían desde fuera de sus fronteras fueron Vermont, Idaho y Oregon.

En Vermont, 75% de las mudanzas en ese lapso llegaron de otros estados; en Idaho fue 67% y en Oregon 63%. Pero no hay necesariamente una confirmación directa que indique que esas personas hayan salido del área triestatal.

En cambio, ciudades de Florida, Texas, California y Carolina del Norte sí representaron casi la mitad de las reubicaciones de los neoyorquinos en este lapso. Otros que han salido de NYC han optado por zonas cercanas, en el mismo estado, como Long Island o Westchester.

“Hemos visto una mayor movilidad en los estados, impulsada por el miedo a vivir en áreas densamente pobladas, la comprensión de que la ‘vieja normalidad’ de viajar a una oficina de la ciudad es todavía una posibilidad lejana, y de que el trabajo remoto puede ser una opción eficaz a largo plazo”, comentó Gregory Daco, economista jefe nacional de Oxford Economics.

Pero William Frey, demógrafo e investigador principal de Brookings Institution, dijo que creía que el éxodo de destinos urbanos como Nueva York no duraría para siempre.

“Estos recientes cambios de población, si son reales, serán de corta duración y cambiarán cuando la pandemia ceda”, afirmó. “Los jóvenes adultos de la Generación Z podrían encontrar atractivas las ciudades”.

Este año se ha afianzado una tendencia que ya venía desde 2018, con una pérdida de población en Nueva York, tanto la ciudad como el estado, aparentemente huyendo de los impuestos y costos, y del retroceso en la calidad de vida en variables como educación, salubridad, seguridad y transporte, según estudios previos a la pandemia.

Este año ha habido un incremento de 40% en la demanda de servicios de mudanzas en Nueva York, según la misma empresa, United Van Lines. Incluso hay “listas de espera” y las compañías rechazan clientes, destacó The New York Times.

Los nuevos arrendamientos para apartamentos en Manhattan cayeron 71% en abril, la desocupación de hogares subió al nivel más alto en 14 años y las vacantes se dispararon a medida que el mercado de alquileres se congeló en la pandemia y más residentes abandonaron la llamada “capital del mundo”, según un informe inmobiliario.

“We are turning people away because we just don’t have the capacity” ~ @metropolismoves https://t.co/O5lhr0YoWV

— Marilyn Terrell (@Marilyn_Res) August 29, 2020