¿Qué pasó con el 70 % de cheques de estímulo que el IRS envío a muertos?

Dinero

El Departamento del Tesoro asegura que ese por ciento de dinero fue recuperado

Casi un 70 % de los $1.6 mil millones de cheques de estímulo económico que el Servicio de Rentas Internas (IRS) envío por error a personas fallecidas ha sido recuperado.

Así consta en un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de agosto pasado que incluye datos suministrados por el Departamento del Tesoro.

El reporte disponible desde este lunes por internet examina la respuesta federal a la pandemia por coronavirus desde la aprobación de CARES Act en el Congreso en marzo, paquete que destinó fondos no solo para cheques de estímulo; también para extensión de $600 por desempleo y pequeños negocios, entre otras partidas.

“Nosotros no pudimos verificar la cantidad para el momento en que finalizó nuestro trabajo en este reporte”, indica GAO. “Estamos trabajando con el Tesoro para determinar el número de pagos enviados a personas fallecidas que han sido recuperados”, se especifica en el documento.

El escrito también plantea que “GAO le recomendó al IRS considerar opciones costoefectivas para notificar a recipientes no elegibles a los pagos de impacto económico cómo devolver los pagos. IRS ha tomado pasos para abordar esta recomendación”.

En el reporte se añade que el “Tesoro está considerando enviar cartas para solicitar la devolución de los pagos restantes pendientes pero todavía no se ha movido con ese esfuerzo porque de acuerdo con el Tesoro, el Congreso está considerando legislación que podría clarificar o cambiar los requisitos de elegibilidad”.

La confusión por cheques recibidos por parientes de contribuyentes que fallecieron inició justo después de que el IRS comenzara el proceso de distribución a mediados de abril, a juzgar por denuncias de ciudadanos en varios medios de prensa.

En un principio, el IRS dijo que los estadounidenses que recibieron por error estos pagos, debían devolverlos. Pero, hace aproximadamente, una semana la agencia informó que canceló los pagos no cobrados de ayuda económica por coronavirus que había enviado por error a personas fallecidas; por lo que a partir de ahora, quienes hayan recibido un cheque de un familiar que murió –y no lo hayan cobrado- no tendrán que devolverlo.

Los republicanos se disponen a presentar la semana próxima una nueva propuesta de ley en el Congreso sin el respaldo de los demócratas. Aunque ambas delegaciones, con anterioridad, presentaron legislaciones que incluyen nuevas rondas de pagos para individuos y familias (HEROES Act y HEALS Act, respectivamente), las mismas se han quedado sobre la mesa sin avances significativos. Tampoco hay certeza sobre si el nuevo plan republicano incluirá cheques de estímulo, aunque las posibilidades son mínimas.

A partir del lunes, luego del receso por “Labor Day” se tendría más claro el panorama sobre la aprobación de un nuevo paquete de estímulo en el Congreso federal.