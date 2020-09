Taco Bell retira cinco productos de su menú, uno es favorito de la gente

La cadena de comida rápida Taco Bell anunció el retiro de cinco productos de su menú a partir del 5 de noviembre.

Uno de los productos que quedará por fuera es la Pizza Mexicana, una de las preferidas de los consumidores.

“Sabemos que algunos fans estarán tristes de que se vaya del menú, nosotros también”, dijo la compañía en un comunicado. “El consuelo es que al despedirnos de la pizza mexicana damos un paso hacia nuestro compromiso de dejar una huella más ligera en nuestro planeta“.

The Mexican pizza, shredded chicken, and pico de gallo will all go away forever November. 5.

However, they're adding a chicken chipotle melt to the menu.

— NBC 15 News (@mynbc15) September 3, 2020