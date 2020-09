A forjar más historia: Los récords que Messi podría romper este año con el Barcelona

Tras revelar su deseo de salir del Barcelona, Lionel Messi se retractó y confirmó su permanencia y con ello esta misma campaña podría batir varios récords extraordinarios que sigue muy de cerca, a continuación los enlistamos.

💙❤️ Leo #Messi: “I will give it my all. My love for Barça will never change.” pic.twitter.com/xBh29dTqpr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020