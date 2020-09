Celia Lora revela qué castigo recibió por posar con poca ropa en Instagram

Entretenimiento

La modelo mexicana decidió abrir su página web, en donde manda videos y fotos personalizadas sin censura

Sufrir la censura de Instagram por compartir fotos en poca ropa, obligó a Celia Lora a abrir su propia página web donde nadie la restringe.

La hija de Alex y Chela Lora, comentó a la revista digital It Magazine que la red social la castigó quitándole 100 mil seguidores y la mantuvo “congelada” para que no aumentara su número de fans.

“La censura es mayor porque no les parecen mis fotos, el castigo que tiene Instagram es quitarte seguidores, 100 mil en mi caso, o que ya no le aparezcas a las personas para que no aumentes de seguidores, a mí me pasó durante cinco meses“, comentó la participante del reality ‘Aca Shore’ a la publicación en línea.

“En mi página celilora.com es mejor, tienes que pagar una mensualidad, pero puedes pedir un video personalizado o foto y me va increíble. Las fotos son muy caseras, son en mi casa, pero me va muy bien“.

Actualmente Celia tiene cautivos a 7.5 millones de fans en Instagram.

El arrastre que tiene en esta red le ha permitido echarle la mano a pequeños negocios para promocionarse.

“La gente me ha llegado a mandar flores, pasteles, regalos y muchas cosas más. Ese tipo de historias en las que me cuentan que les va bien porque hice una mención me han hecho llorar porque gracias a lo que hago muchas pequeñas empresas han sobrevivido a la cuarentena”, aseguró.

“Siento que lo que hago es muy constructivo, ocupo el poder de las redes para apoyar y no me fijo en los demás, creo que me va bien, la gente lo ve y por eso me sigue“.

Inspirada por el confinamiento del coronavirus, Celia estrenó su programa El Consultorio del Amor a través de la página de Facebook de MTV, sin necesidad de salir de casa. Las entrevistas las realiza por videollamada.