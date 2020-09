Demanda multimillonaria de 456 restaurantes de Nueva York por reapertura; incluyendo el papá de Lady Gaga

Casi dos tercios de los restaurantes en el estado Nueva York predicen que tendrán que cerrar sus puertas si no obtienen un alivio adicional del gobierno, según un sombrío sondeo publicado ayer.

La Asociación de Restaurantes del Estado de Nueva York (NYSRA) encuestó a 1,042 establecimientos y el 64% dijo que es probable que cierren antes de fin de año si no llega ayuda para contrarrestar las pérdidas debido a la pandemia de coronavirus.

La situación es más dramática en los confines de NYC, donde no hay fecha para la reapertura del servicio interior en los restaurantes, como sí ha sucedido en otras regiones del estado.

También en la vecina Nueva Jersey se levantó la prohibición, efectivo desde hoy viernes. Ello, según admitió el propio gobernador Andrew Cuomo, coloca a Nueva York en “desventaja competitiva”.

Hasta anoche, 456 propietarios de restaurantes se habían unido a una demanda colectiva por $2 mil millones de dólares contra la ciudad y el estado de Nueva York, según el abogado que los representa, James Mermigis.

La lista incluye al empresario Joe Germanotta, propietario de varios restaurantes y padre de la cantante y actriz Lady Gaga.

“Cuando llueve tenemos que cerrar”, relató Germanotta en relación al servicio que están prestando al aire libre. “Una vez que empiece a hacer frío, el lugar estará vacío”.

Germanotta dijo que aún tiene el respaldo financiero para mantener a flote su restaurante, pero se unió a la demanda después de ver que otros colegas tenían que cerrar.

“Ningún funcionario de salud pública de la ciudad ha entrado en ninguno de estos restaurantes como para considerarlos peligrosos”, alegó el abogado Mermigis a Pix11.

“Quiero abrir los restaurantes en la ciudad de Nueva York. El daño económico es extraordinario”, admitió el gobernador Andrew Cuomo, ayer. “Mi opinión es que los restaurantes deberían abrir. La pregunta es cómo”.

El alcalde Bill de Blasio, asediado por preguntas sobre comidas en espacios interiores en prácticamente todas las reuniones informativas diarias, ha dicho que los restaurantes de la ciudad de Nueva York están cumpliendo abrumadoramente con las reglas y regulaciones de COVID, y que espera tener al menos una cronograma para fin de mes.

Mientras, se están dando casos tan absurdos como restaurantes abiertos y otros sin autorización para hacerlo separados por apenas una cuadra, en la frontera entre Queens (NYC) y Nassau (Long Island).

De momento sigue en el limbo el sector más esperado por reabrir en NYC, aparte de cines y teatros: el servicio interior en restaurantes, algo que han solicitado políticos locales de ambos partidos, incluyendo el presidente (D) del Ayuntamiento, Corey Johnson.

