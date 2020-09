El precio del combustible durante el fin de semana del Día del Trabajo podría ser el más bajo desde hace 16 años

Si este fin de semana de Día del Trabajo planeas hacer un viaje por carretera la suerte está de tu lado. Los precios que están registrando los combustibles son los más bajos en más de una década.

El precio promedio del galón de la gasolina subió el jueves a $2.23 dólares, sin embargo se encuentra muy por debajo del promedio nacional que se registró el año pasado cuando alcanzó los $2.57 dólares.

Este fin de semana el precio del galón podría registrar una ligera reducción que lo colocaría como el precio más bajo en los últimos 16 años, según un análisis de GasBuddy.

La plataforma de monitoreo del precio de los combustibles predice un promedio nacional de $2.19 dólares por galón para el lunes, lo que podría reflejar el precio más bajo del Labor Day desde que el galón de gasolina alcanzó un precio de $1.82 dólares en el año de 2004.

“Es probable que los precios de la gasolina continúen a la baja a medida que los factores estacionales se activen, reduciendo la demanda”, dice el comunicado. Además con la reactivación de varias refinerías en los estados de Texas y Louisiana después del paso del huracán Laura “los precios de la gasolina comenzarán a bajar justo para el Día del Trabajo”, añade el informe.

Did you hear? The lowest #LaborDay gas prices in 16 years! What you should know before hitting the road: https://t.co/kV0p6V5z6g pic.twitter.com/BiMX31VPS3

— GasBuddy (@GasBuddy) September 4, 2020