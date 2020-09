Mujer en República Dominicana harta de que su vecino se masturbe desde el balcón lo expone en video

Noticias

"Mal para la foto y peor para el video"

Paola Yissell Pichardo, víctima de un presunto masturbador en serie en República Dominicana denunció mediante un video el infierno que vivió porque el hombre se autocomplacía todos los días en su balcón.

“Le hago este video porque la justicia de mi país no nos dio otra alternativa, y estoy muy desesperada. Le enfoco este lugar, porque a este lugar es que sube un sujeto que vive al lado de mi casa a masturbarse todos los días. Yo vivo con un bebé de dos años y uno de dos meses. Vivo con mi sobrina que es menor de edad y vivo con mi padre de 73 años. Mi esposo no se encuentra en el país. Llevo, prácticamente, un mes yendo a la justicia y no me han dado ningún tipo de solución”, plantea la alegada víctima.

“Este es el lugar donde este sujeto sube de 1 a 2 de la madrugada a masturbarse; prácticamente, todas las noches. Me tiene en una persecución constante. No puedo salir de mi casa porque me cae atrás. Es una persona que siempre está armada y ya ha estado detenido por violación”, agrega la denunciante en la grabación.

A raíz de la publicación del video, grabado en el sector La Ureña, en Santo Domingo Este, las autoridades apresaron este jueves al sospechoso.

El hombre, identificado como Luis Ricardo García, está acusado de ingresar a la galería de la vivienda de una mujer a los fines de amenazarla y masturbarse, según el reporte de Diario Libre.

Pichardo dijo sentirse más tranquila tras la intervención, ya que temía por su seguridad porque García habitaba una vivienda contigua a la suya.

La afectada explicó que previamente había acudido al destacamento y la fiscalía del municipio para denunciar al sospechoso, pero que sus esfuerzos no prosperaron.