Sospechoso de matar a activista partidario de Trump fue abatido por al menos 4 agentes en medio de arresto en Washington

Por Francesco Rodella

Un hombre considerado sospechoso por las autoridades debido a su presunta conexión con la muerte a tiros de un partidario del presidente, Donald Trump, en Portland, Oregon, fue abatido en la tarde de este jueves por agentes en Olympia, en el estado de Washington, según confirmó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Michael Forest Reinoehl, de 48 años, murió cuando las autoridades intentaron arrestarlo por su supuesta vinculación con los hechos de Portland, de acuerdo con un comunicado de este servicio federal. El hombre, según “reportes iniciales”, abrió fuego contra los agentes que se personaron para capturarlo, agrega la nota.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 pm, hora local, las 10:30 pm en la Costa Este, según NBC News, cadena hermana de Telemundo.

Se le buscaba por ser el supuesto responsable de la muerte de Aaron ‘Jay’ Danielson, de 39 años, quien murió baleado el pasado sábado, al final de una jornada marcada por disturbios en Portland. En ellos se enfrentaban, por un lado, manifestantes señalados habitualmente en la prensa como los participantes en protestas en curso desde hace más de tres meses contra la violencia policial y la injusticia racial y, por el otro, partidarios de Trump.

Reinohel era considerado un simpatizante de las posiciones de Antifa, un movimiento de tendencia izquierdista que Trump ha indicado varias veces como radical y hasta amenazó con declararlo un grupo terrorista.

El diario The New York Times fue el primero en reportar su muerte.

Ray Brady, teniente de la oficina del alguacil del condado de Thurston, confirmó que agentes pertenecientes a distintas agencias federales y locales estaban trabajando en un operativo en busca de un sospechoso con una orden de captura por homicidio activa contra él.

Este salió de un departamento y se dirigió hacia un vehículo. En ese momento, “hubo un enfrentamiento entre los agentes que se encontraban en el lugar y el sujeto”, quien presuntamente “estaba armado”, según Brady.

El sospechoso intentó salir del vehículo, contra el que se abrió fuego en un primer momento. Cuando ya estaba afuera, hubo disparos adicionales, agregó Brady. El policía añadió que al menos cuatro agentes abrieron fuego. Por otro lado, aseguró que la posibilidad de que el sospechoso fuera armado y respondió al fuego estaba pendiente de confirmación.

En la noche de este jueves, aparentemente poco más de una hora después de que la Policía abatiera a Reinohel, Trump tuiteó: “¿Por qué la policía de Portland no ARRESTA al asesino a sangre fría de Aaron “Jay” Danielson? Haga su trabajo y hágalo rápido. Todo el mundo sabe quién es este matón. ¡No es de extrañar que Portland se esté yendo al infierno!”. Pareció no estar al tanto de lo que había ocurrido poco antes.

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020