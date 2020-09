Arrestan a un hombre por tráfico sexual en Miami que vendió a una joven a cambio de dinero en efectivo

Un hombre ha sido arrestado en Miami y podría enfrentar varios años de cárcel después de que la policía descubriera que había estado traficando con una joven de 17 años para tener sexo.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció el viernes el arresto de Anthony Bernard Carter, de 28 años, luego de una investigación que involucró a varias agencias locales y federales.

Human trafficking is always a very ugly crime. The traffickers, wanting those dollars, are continuously looking for young victims because that’s where they feel the money is. Fortunately, our State & Federal law enforcement community are united together to fight such predators.

— Kathy Rundle (@KathyFndzRundle) September 4, 2020