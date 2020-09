Así era la casa de Los Ángeles de Celinés Toribio, la dominicana que conquistó ‘Un Nuevo Día’

View this post on Instagram

Es viernes y mi cuerpo está CONFUNDIDO. 🤷🏻‍♀️ • No sabe si darse un trago, quedarse en la cama o seguir escribiendo este guion. 🤔🤷🏻‍♀️ #esviernesyelcuerpoNOLOSABE #confundido photo by : #mrbig #vuk