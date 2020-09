El sexy bikini de diamantes de Kim Kardashian que pocos recuerdan

Entretenimiento

La socialité tiene muchos bikinis, pero este es uno de sus más impresionantes

Kim Kardashian es una de las estrellas de reality show más populares pues pareciera que no pasa un día sin que los titulares hablen de ella. Y es que no solo su riqueza y su habilidad para los negocios la han llevado a triunfar, también la forma en la que siempre ha mostrado su cuerpo sin pena.

En sus redes sociales comparte infartantes imágenes en todo tipo de looks en los que luce sensacional. Pero sin duda el bikini de diamantes que modeló en su cuenta de Snapchat en el 2017 es uno de sus mejores looks, a pesar de no ser tan recordado. En esa ocasión, la socialité mostraba lo bien que había recuperado su figura tras dos embarazos.

En las imágenes Kim se dejó ver en la oscuridad, luciendo el ostentoso bikini que brillaba con la ayuda de la luz de su teléfono. El diminuto conjunto destacó sus curvas y sus fans le dijeron lo bien que lucía en él. En ese entonces la socialité tenía 36 años.

Kim y la familia Kardashian-Jenner en general siempre fueron usuarias sumamente activas de la aplicación, la cual ha perdido su popularidad con el paso del tiempo. Incluso la misma Kylie Jenner sorprendió con un tuit en el que preguntaba si alguien seguía utilizando Snapchat lo cual hizo que las acciones de la compañía cayeran un picada.

