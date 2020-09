Jefe sindical lanza insulto homofóbico a concejal Ritchie Torres “por quitar” fondos a NYPD

“Una put… de primera clase” (“first class whore”): así llamó el líder de la Asociación Benevolente de Sargentos (SBA) de NYPD, Ed Mullins, al concejal y candidato al Congreso Ritchie Torres, desatando una guerra verbal ayer en Twitter en torno al retiro de fondos a NYPD y el auge de la violencia armada en la ciudad.

“El aumento de tiroteos en verano casi se ha duplicado en Nueva York. Menos arrestos por armas de fuego, menos casos de armas resueltos, tiempos de respuesta más lentos a la violencia armada: ¿son estos signos de una desaceleración de NYPD?”, fue el primer mensaje de Torres, quien se define como representante de tres minorías, por ser hispano, negro y homosexual.

Mullins seguidamente respondió desde el Twitter oficial de @SBANYPD sugiriendo hipocresía de parte del concejal. “Vamos Estados Unidos, así es como se ve una pu… de primera clase RITCHIE TORRES”, escribió. “Aprueba leyes para retirar fondos a la policía, apoya a los delincuentes y ahora, como se postula para un cargo, culpa a la policía…”

Torres replicó llamando “un grupo de odio genuino disfrazado de sindicato” a la SBA, que apoya la reelección de Donald Trump y critica férreamente la gestión del alcalde de NYC, Bill de Blasio.

El joven candidato Demócrata para reemplazar en el Congreso al retirado José Serrano en el distrito 15, y el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, han pedido una investigación sobre la posible desaceleración en las labores policiales.

El portavoz del alcalde, Bill Neidhardt, también se incorporó a la pelea con sus propios insultos, resumió New York Post.

“Qué caraj… ” (“What. The. F–k”), escribió Neidhardt. “No estés de acuerdo con Torres todo lo que quieras en política. (Pero) Ésta es una respuesta loca y homofóbica de Mullins y SBA. ¿Cómo podría alguien tomar este sindicato en serio?”.

My message to the homophobes of @SBANYPD : I'm here. I'm queer. I'm not going anywhere. And whether you like it or not, I'm heading to the United States Congress. https://t.co/LSs7sKgfxS

He we go America this is what a first class whore looks like RITCHIE TORRES. Passes laws to defund police, supports criminals, & now because he’s running for office he blames the police to protect what he voted for. Remember Little Ritchie? Meet LYING RITCHIE @RitchieTorres https://t.co/4WLqFLeS0K pic.twitter.com/9v5tN7XBNn

— SBA (@SBANYPD) September 4, 2020