Nancy Pelosi no da el brazo a torcer ante republicanos e insiste en aprobación de Heroes Act para cheques de estímulo

La portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no parece dar su brazo a torcer en las estancadas negociaciones para la aprobación de un nuevo paquete de estímulo que incluya una segunda ronda de cheques a individuos y familias.

Este viernes, por medio de su cuenta de Twitter, la demócrata con más poder en el Congreso federal insistió en la aprobación de HEROES Act, legislación aprobada por su delegación a mediados de mayo.

En el mensaje, Pelosi emplaza directamente a su contraparte en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y al presidente Donald Trump.

The sad state of America’s coronavirus response today is the result of President Trump’s failure to lead these past months and Mitch McConnell’s one-sided pause. We can’t waste a day. The Senate must pass the #HeroesAct or the situation will worsen. https://t.co/xlq49ZtDZQ

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 4, 2020