Quería contratar prostitutas: Yaya Touré es separado de un partido amistoso de la Unicef por un escándalo sexual

Sus compañeros pidieron que lo expulsaran antes del compromiso

El exfutbolista del Manchester City, Yaya Touré, está envuelto en una gran polémica, ya que fue invitado para formar parte de un partido amistoso a beneficio, el Soccer Aid, organizado por la Unicef, pero fue separado luego de un escándalo sexual.

Y es que según reporta The Sun, el marfileño fue acusado por sus propios compañeros de comportamiento inapropiado, ya que se ofreció a buscar a 19 trabajadoras sexuales para que convivieran con todos.

Yaya Toure offered to hire sex workers for his Soccer Aid team ahead of match https://t.co/tHBsqY2Evc pic.twitter.com/W7qEyt3SVQ — The Sun (@TheSun) September 4, 2020

Pero este no fue el único episodio que desagradó, ya que otro momento de enfado fue cuando Yaya envió un video íntimo en un grupo de Whatsapp en donde se ven involucradas las jugadoras Julie Fleeting, Lianne Sanderson y Chelcee Grimes, quienes alzaron la voz.

Toure's messages in the WhatsApp group brought a string of complaints from footballers and celebrities alike. https://t.co/HPggAsxLmU — SPORTbible (@sportbible) September 5, 2020

Esto aumentó la molestia y el también exjugador del Barcelona fue privado de participar en el encuentro.

“Un contenido inapropiado fue compartido en un grupo privado. El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó. Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año. Midió mal y creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Así, pensamos que lo correcto es que dé un paso atrás y no participe”, aseguró un portavoz de la organización al medio citado.

El duelo será este domingo en Old Trafford, donde se medirán por una famosos, deportistas, futbolistas y exfutbolistas para recaudar fondos a beneficio de la organización.