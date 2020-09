Buscan a un hombre que entró desnudo en un spa de Miami para agredir sexualmente a una empleada

Una empleada de un spa de Fort Lauderdale escapó de un hombre que intentó agredirla sexualmente después de llamar a la puerta del negocio.

La policía de Fort Lauderdale dijo que a las 3:14pm del sábado, el hombre ingresó al Angel Day Spa situado en la 208 Southeast 12th St. después de que una empleada le abriera la puerta. Cuando entró en el negocio, preguntó sobre los precios de los servicios. Luego, se sacó el pene y se lo mostró a la víctima.

Mientras corría para conseguir un teléfono para llamar a la policía, el sospechoso la persiguió y luego la arrinconó. Agarró a la víctima y la tiró al piso. Fue ahí donde, según explican las autoridades, intentó agredirla sexualmente.

La mujer gritaba pidiendo ayuda mientras trataba de liberarse del hombre. Detuvo el ataque y huyó en dirección suroeste.

El negocio, por suerte, está equipado con cámaras de videovigilancia, por lo que todo quedó captado. Los detectives dijeron que están recopilando imágenes de los negocios del área para ver si pueden obtener más información sobre de dónde vino el hombre o si podría haber una imagen del sospechoso sin una mascarilla.

A man in a Miami Marlins hat exposed himself to a Fort Lauderdale day spa worker, then tried to rape her Saturday afternoon, Fort Lauderdale police say. https://t.co/jE4mVBelU8

— Miami Herald (@MiamiHerald) September 6, 2020