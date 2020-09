Rescatan a más de 60 atrapados en incendio forestal en California; decenas siguen en peligro

Un grupo de 63 personas fue rescatado de un campamento de California en helicóptero militar en medio de intensos incendios en el Bosque Nacional Sierra.

Las autoridades reportaron al menos dos personas gravemente heridas, debido a los tres incendios que rápidamente se propagaron, entrampando a los campistas.

Además de los dos gravemente heridos, 10 personas sufrieron heridas moderadas y otras 51 tuvieron heridas leves o ninguna, según un tuit del Departamento de Bomberos de Fresno.

“Las aeronaves están regresando para continuar con las operaciones de rescate”, indicó esa dependencia. “Se desconoce cuántos más”.

Updated information for MCI incident: So far, 63 people rescued by military helicopters and delivered to FYI, 2 severely injured patients, 10 moderately injured and 51 others with minor or no injuries. Aircraft are returning to continue rescue operations. Unknown how many more.

— Fresno Fire PIO (@FresnoFire) September 6, 2020