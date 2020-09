Polémica encuesta: Nick Kyrgios utiliza descalificación de Djokovic para llamar la atención

El siempre polémico Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas y hoy es noticia tras lanzar una encuesta en Twitter después del desafortunado suceso que vivió Novak Djokovic, en el que lo descalificaron del US Open tras pegarle accidentalmente con la pelota a una juez en la garganta.

Pero la encuesta del australiano nada tenía que ver con si “Nole” merecía o no el castigo, como podría pensarse, sino que tenía que ver con él mismo, ya que se hizo la víctima y preguntó a sus seguidores qué es lo que pasaría si él hubiera cometido la acción que condenó a Djokovic en Nueva York.

“Golpear accidentalmente a un chico recogepelotas en la garganta, ¿por cuántos años me hubieran inhabilitado a mí?”, lanzó al aire Kyrgios, quien puso como opciones 5, 10 y 20 para que sus fans decidieran.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020