¿Por qué los fondos para NY y NJ complican negociaciones por un nuevo paquete de estímulo que incluya cheques?

De la aprobación en la Cámara de Representantes de “HEROES Act” ya han pasado unos 116 días.

Desde mayo, la legislación a la que los demócratas dieron paso, aún cuando los republicanos la dieron por muerta desde antes, convalece sin que dé señales de vida.

Sin embargo, sus principales promotores, el senador Charles Schumer y la representante Nancy Pelosi insisten en sus posibilidades.

Luego de que los republicanos presentaran, este domingo, un nuevo plan de estímulo -que no incluye cheques a individuos y familias y otras provisiones que exigen los demócratas antes de favorecer el paquete- ambos legisladores se agarraron de la ley HEROES como parte del pulseo.

La portavoz de la mayoría en la Cámara usó su cuenta de Twitter una vez más para cuestionar la “pausa” que su contraparte en el Senado Mitch McConnell mantiene en cuanto al tema del coronavirus y un nuevo paquete legislativo.

En un tuit el domingo, Pelosi indica que el “líder McConnell habrá declarado una ‘pausa” en la respuesta al coronavirus en Estados Unidos, pero está claro que el virus nunca ha hecho lo mismo. Han pasado 114 días desde que #HeroesAct fue aprobado en la Cámara. Demasiada espera. Las familias estadounidenses necesitan acción ahora. #AMJoy “.

Leader McConnell may have declared a “pause” to America’s coronavirus response, but it is clear the virus never did the same. It has been 114 days since the #HeroesAct passed the House. Enough waiting. America’s families need action now. #AMJoy pic.twitter.com/nNXRWWpKFz

Leader McConnell is finally realizing the damage caused by his one-sided “pause” to America’s coronavirus response. Yet a quick glance at his emaciated bill reveals it is designed to allow vulnerable GOP Senators to “check the box," while failing to put #FamiliesFirst .

En otro posterior este martes, la demócrata vuelve a lanzar recriminaciones a McConnell al compartir: “Líder McConnell está finalmente reconociendo el daño causado por su ‘pausa’ unilateral en la respuesta en Estados Unidos al coronavirus. Una mirada rápida a la legislación demacrada revela que está designada para permitir que senadores vulnerables ‘chequeen la caja’ mientras fallan en poner a las familias primero”.

Con el término “check the box”, Pelosi se refería a los supuestos intereses electorales de los republicanos.

Schumer se hizo eco de los mensajes de Pelosi y compartió por Twitter mensajes en la misma línea.

Even Sen. McConnell has repeatedly stressed that 20 GOP Senators intend to do nothing in the face of this crisis.

Democrats want to work on legislation that will meet the urgent needs of Americans but Republicans continue to move in the wrong direction.https://t.co/8z22TGFJln

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 8, 2020