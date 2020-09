¿Qué es el Proyecto 1619 que Trump rechaza y causa tanta polémica?

“En agosto de 1619, un barco apareció en este horizonte, cerca de Point Comfort, un puerto costero en la colonia inglesa de Virginia. Transportaba más de 20 africanos esclavizados, quienes fueron vendidos a los colonos”, así inicia el “Proyecto 1619” (“The 1619 Project”), publicado por The New York Times Magazine en 2019 para contar la historia de los Estados Unidos considerando su fundación con la transacción de esclavos.

En una explicación del proyecto editorial, Jake Silverstein, explica que 1619 es un año recordado por los estadounidenses como clave en la historia del país fundado como tal en 1776. Refiere que la exploración a la raíz del problema del racismo en EE.UU. comenzó desde finales de aquel año con la llegada del barco.

“Su llegada inauguró un sistema bárbaro de esclavitud que duraría los siguientes 250 años”, indica Silverstein sobre el proyecto conceptualizado por la periodista Nikole Hannah-Jones.

Agrega que EE.UU. logró su crecimiento con la esclavitud y el racismo hacia los negros. Las diferencias económicas y sociales crecieron con el país, gracias a las “semillas” que se plantaron antes de la fundación de la nación con su independencia de la Gran Bretaña.

La colección periodística-documental ganó el premio Pulitzer y, en medio de una nueva oleada reforzada de conflictos raciales –tras la muerte de George Floyd, y el ataque por la espalda a Jacob Blake–, se volvió centro de la polémica, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con retirar fondos federales a las escuelas que incluyeran en su currícula el documento de Times Magazine.

“El Departamento de Educación investiga esto. Si es cierto, ¡no serán financiadas!”, expresó el mandatario, quien compartió el tuit de un desconocido que afirmó que California estaba “implementando” el “Proyecto 1619”, sin especificar a qué se refería.

Department of Education is looking at this. If so, they will not be funded! https://t.co/dHsw6Y6Y3M

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020