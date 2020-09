Quiere ver a Rafa Márquez como DT del Tri: Samuel Eto’o habló muy bien de su “compadre”

Deportes

El camerunés opinó sobre la Liga MX y la Selección Mexicana

Samuel Eto’o, excompañero de Rafael Márquez en el FC Barcelona, manifestó que le gustaría ver a su “compadre” como timonel de la selección de México.

De la misma forma, el camerunés externó su opinión sobre la Liga MX y dijo que los Tigres de Nuevo León son el equipo más conocido, aunque no pudo recordar nombres de jugadores del circuito.

“Creo que hay muchos clubes ahí, pero los más conocidos son Tigres, en mi época de Barcelona jugamos un partido en Estados Unidos y no me acuerdo, al que más he seguido es a mi compadre Rafa Márquez, espero que algún día sea el seleccionador de México”, expresó en el evento de presentación de la campaña 2020-21 de La Liga.

Sobre el fútbol mexicano, agregó que uno de los grandes problemas es el buen salario que perciben los futbolistas con talento de exportación, razón por la cual no se animan a sacrificar lo económico para buscar crecer profesionalmente en Europa.

“No les falta nada, el problema es que les pagan muy bien en México, entonces no tienen muchas veces la necesidad de ir a competir fuera. La liga mexicana es una de las buenas ligas del mundo y muchas veces prefieren estar en casa”, finalizó.

Cabe recordar que hace unas semanas “El Káiser Michoacano” fue presentado como estratega de la categoría Cadete A, de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, con lo que dio inició su carrera como DT, por lo que en algunos años bien podría estar dirigiendo a equipos de primera división, o por qué no, al mismo Tri.