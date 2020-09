Xavier Ortiz: ¿Qué lo habría llevado a tomar la decisión de suicidarse?

Entretenimiento

Hace menos de una semana le envió un mensaje a Carmen Salinas, quizás el último pedido de ayuda

Hace 24 horas Sergio Mayer confirmaba que su gran amigo, Xavier Ortiz, había fallecido a los 59 años sin que nadie supiera ni la forma, y mucho menos si estaba enfermo. La noticia sorprendió a todos, pero mucho más impactó la confirmación de que se había suicidado.

¿Qué habría llevado a alguien tan querido, con tantos amigos y a quienes todos siempre han catalogado como una excelente persona, a suicidarse?, ¿el encierro?, ¿la pandemia?, ¿la pelea con su ex compañero de Garibaldi, Charly López?, ¿la falta de trabajo?, ¿no poder ver a su hijo?, ¿el difícil divorcio con su última esposa?, ¿las secuelas de su accidente de motocicleta?… Aquí te contamos.

Si bien, en su última entrevista con el programa ‘Ventaneando’ de Azteca TV, Xavier contó que la falta de trabajo lo tenía preocupado, incluso que estaba vendiendo gel antibacterial y tapabocas, ese no habría sido uno de los principales motivos de su decisión.

Pero sí, algo que también nombró en esa entrevista, el no poder tener contacto con su hijo, Xavierito. Si bien la cuarentena los distanció más físicamente, el tema de la pandemia no habría sido el único por el cual no podía ver a su único hijo, sino también el difícil divorcio que estaba transitando con Carissa De León, la madre del pequeño de 8 años.

“Hoy cumples 7 añotes papi esta foto es de mi cumple y lloro porque no me dejaron hacerte ni un pastelito ya nos tocara festejar a lo grande hijo de eso yo me encargo te amo 😍”, escribía hace un año Xavier con esta foto junto al pequeño.

Si bien solía compartir varias fotos con Xavier Jr. en redes, la mayoría no eran actuales, sino recuerdos de cuando eran una familia y podían tener tiempo de calidad y cantidad.

¿Qué fue lo que llevó a separarse de quien definió como el amor de su vida?… Él mismo compartió que el regreso a Garibaldi apuró el final, pues ella no estaba de acuerdo con que retomara su carrera y no estuviera los fines de semana en la casa. Y él no estaba dispuesto a perder la oportunidad de volver a subirse a los escenarios, compartir con sus amigos, con el público y ganar buen dinero.

“Ya no íbamos para el mismo lado; yo retomé mi carrera con Garibaldi con las generaciones mezcladas, comencé a vender shows, y a ella no le pareció que volviera a los medios porque iba a estar fuera de casa los fines de semana. Empezó a haber tensiones fuertes, hasta que se decidió que yo no podía dejar pasar esta oportunidad, porque había arrancado muy bien y estaba generando bastante y sin Paty, Sergio o Charly, que eran elementos importantes“, declaró en su momento en rueda de prensa Xavier.

Pero lo que comenzó como una diferencia de ideas de vida, terminó en un pleito en donde hasta hubo acusaciones de violencia doméstica. Al momento de su muerte la pareja seguí aún casada.

Otro de los motivos que lo tenía deprimido, era su pelea y enfrentamiento con Charly López, quien era uno de sus ex compañeros de Garibaldi, quien no solo no quiso participar en el reencuentro que organizó Xavier, sino que hizo el suyo propio dejándolo fuera a Ortiz.

Este cúmulo de problemas, con otros más, también relacionados con los sentimientos y el corazón, y no con el dinero, le habría llevado a Xavier a una fuerte depresión, que terminó con la terrible decisión de colgarse, con su cinturón, en la escalera de su casa en Guadalajara. Así ,lo confirmó su hermana, Olga y más tarde la propia policía.

Carmelita Salinas fue su madrina actoral cuando lo hizo brillar en el papel de Buganbilla en ‘Aventurera’, y más tarde también de su mano, Xavier pudo regresar a Televisa.

En declaraciones en varios medios, Carmelita confesó que hace menos de una semana recibió un mensaje de texto en donde Xavier le decía: “te extraño”, con el emoticón de las manitos unidas. Lo que ella nunca sospechó es que quizás estaría pidiendo ayuda y ella no se dio cuenta.

En el momento de publicada esta noticia, se le estaba realizando la autopsia al cantante y actor, y sus familiares, ya en Guadalajara, donde vivía y donde sucedió todo, están esperando el cuerpo para realizarle la última despedida.