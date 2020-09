Ya firmaron: Teófimo López y Vasyl Lomachenko pelearán por la unificación de títulos de peso ligero

Deportes

La función se realizará el 17 de octubre

Es oficial el combate que pinta para ser uno de los mejores del año: Vasyl Lomachenko enfrentará a Teófimo López por la unificación de títulos mundiales de peso ligero el próximo 17 de octubre en el MGM Grand Conference Center de Paradise, en Las Vegas.

Lomachenko, quien aterrizó en Estados Unidos el domingo desde tierras ucranianas sólo para firmar el documento y anunciar la pelea, pondrá en juego sus cinturones CMB, AMB y OMB, mientras que el estadounidense de raíces hondureñas hará lo propio con el título de la FIB.

🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.” 🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.” ✅ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃. ✍️ Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow … and more 👀 pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

La razón por la que no se había finiquitado este combate era económica, ya que la bolsa no convencía al estadounidense, pero finalmente se llegó a un acuerdo y habrá pelea.

Now that Lomachenko-Lopez is official, who are you taking? pic.twitter.com/WxUKWpbHZk — The Athletic Boxing (@TheAthleticBOX) September 8, 2020

“Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los títulos. Tan simple como eso. Vengo a Las Vegas para hacer historia. Él no me cae para nada bien, y me voy a divertir mientras golpeo con mis puños la cara de Lomachenko. El reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin”, indicó López en conferencia tras el anuncio de la pelea.

I got that beast in my eyes, I’m like Tyson! pic.twitter.com/bQUUY69Pnj — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 29, 2020

Y la respuesta del europeo no se hizo esperar: “Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un peleador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Bien por Teófimo. Cuando peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania”, manifestó.

Big thanks to my best fans around the world 🌍 #onemorebelt pic.twitter.com/veKxSs6PBW — LOMA (@VasylLomachenko) September 1, 2019

La pelea entre Hi-Tech, con récord de 14 victorias (10 por nocaut) y una derrota, contra el invicto López, que tiene marca de 15 victorias y 12 de ellas por la vía del cloroformo, promete sacar chispas.