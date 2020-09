¿Qué tienen en común Ninel Conde y el hijo “El Chapo” Guzmán?

Entretenimiento

Todo indica que "El Chapito" y "El Bombón Asesino" contrataron en algún momento a la misma persona para temas legales

La actriz, cantante y bailarina Ninel Conde no para de estar en el ojo del huracán. No sólo por su nuevo amor sumado a los problemas de custodia que enfrenta con su ex pareja y padre de su hijo, Giovanni Medina, sino ahora también por tener algo en común con el hijo del narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán.

Y es que, según el programa de televisión “Chisme En ViVo”, ambos tienen el mismo abogado, incluso defendió a “El Chapito” hace algunos años. El nombre del litigante es Jorge Humberto Bocio Romero y en el Instagram del show mostraron los documentos que comprueban esta coincidencia.

Recordemos que la misma Ninel ha dado declaraciones en las que asegura que su ex, Giovanni Medina, siempre ha estado metido en negocios “turbios” y que además es testaferro y que le debía dinero a algunas personas. Sin embargo, nada de esto ha sido comprobado, ni aclarado por ninguna de las partes. Por su parte, Giovanni está solicitando ahora la Guardia y Custodia definitiva del pequeño que tienen en común.

Aquí les dejamos las pruebas de los documentos que presentaron en “Chisme en Vivo”.