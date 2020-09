Madre pide ayuda por crisis emocional de su hijo autista de 13 años; agentes en Utah le disparan en múltiples ocasiones

Un equipo especial investigará las circunstancias en las que oficiales del Departamento de Policía de Salt Lake City, en Utah, balearon a un menor autista de 13 años en medio de una intervención por un incidente doméstico.

La madre del joven, identificada como Golda Barton, dijo a KUTV que llamó a las autoridades porque su hijo estaba teniendo una recaída y necesitaba intervención en crisis.

Las autoridades por su parte alegan que oficiales fueron llamados a la vivienda en Glendale la noche del viernes porque el adolescente estaba amenazando a personas con un arma. El sospechoso, aparentemente, huyó de los agentes y fue herido por un oficial mientras era perseguido.

El Departamento indicó en declaraciones este martes citadas por Associated Press que cada vez que hay un incidente de tiroteo que involucra a un oficial, “un equipo de protocolo conformado por oficiales de múltiples agencias que no tienen vínculos con el Departamento de Policía de Salt Lake City conduce una investigación independiente. Nosotros estamos cooperando completamente con el equipo de protocolo asignado a este caso”.

La oficina añadió que la “Junta de Revisión Civil de la ciudad y Asuntos Internos de la Policía, paralelamente, llevan a cabo investigaciones por separado”.

Barton argumentó a la televisora le dijo a la Policía que su hijo no estaba armado y les advirtió a los oficiales que el menor no tiene la capacidad de moderar su comportamiento.

Pocos minutos después, luego de que dos oficiales arribaran a la puerta principal de la casa, la mujer escuchó la orden de “ponerse en el suelo” y varios detonaciones de bala.

Salt Lake Tribune reportó que no se incautó arma en la escena.

El menor, que permanece hospitalizado, se encuentra en condición seria. El muchacho presenta heridas en el hombro, tobillos, intestinos y vejiga.

En unos 10 días se espera contar con un reporte más detallado de la intervención cuando sea liberados los videos de las cámaras corporales de los agentes.

13yr old Aspergers kid shot multiple times by Utah police. Linden Cameron was shot in his shoulder, both ankles, his intestines & bladder after his mum called for a crisis intervention team because Linden was having an episode of “bad separation anxiety” https://t.co/XdKtk8kwKD pic.twitter.com/nsUy6FbwxR

— Spotlight Newspaper (@SpotlightNewsUK) September 8, 2020