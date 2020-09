Xavier Ortiz: Famoso psíquico asegura que no se suicidó que fue asesinado

Entretenimiento

El reconocido Doctor Rob Cissna aseguró en 'Chisme en Vivo' que se conectó con el alma del ex Garibaldi

A 4 días de haber fallecido Xavier Ortiz, el reconocido psíquico, doctor Rob Cissna aseguró que se contactó con el espíritu del ex Garibaldi y este le habría dicho que no se suicidó como todos creemos, sino que lo asesinaron.

‘Chisme en Vivo’, el show conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain que sale por Estrella TV de lunes a viernes a las 4 PM, entrevistó al psíquico con el fin de que se contactara con el espíritu de Ortiz, para que explicar qué lo había llevado a tomar la decisión de suicidarse.

Pero para sorpresa de hasta los propios presentadores, la respuesta del doctor Rob podría cambiar el rumbo de la historia si fuera confirmada.

“Siento presión aquí alrededor del cuello, siento conmociones pero esto ocurrió antes de ponérselo, de ponérselo a él. Tengo que decirles que esto no es como la gente piensa, la forma como él murió no es lo que la gente piensa, él no se quitó la vida, fue asesinado pero quieren dar la impresión de que se suicidó… Él me dice que valía más muerto que vivo, pero él no decidió morir, tenía problemas como todos, pero no quería morir”, comienzó diciendo en la entrevista el psíquico.

El doctor Rob aseguró que el espíritu de Xavier no está en paz y lo resumió de este modo:

“Él está perdido ahora mismo porque no tiene justicia, no quería irse, pero nunca obtendrá justicia, tendrá que encontrar justicia en el mundo espiritual y eso no es muy fácil así que ahora mismo dice: ‘no me suicidé, no me maté, no me suicidé, no hice esto, por favor comprendan que no hice esto””, sigue diciendo el psíquico en ‘Chisme en Vivo’.

En el programa le preguntaron por la ex de Ortiz, Carissa De León y si era cierto que una noche anterior habían tenido una pelea, información que salió en algunos medios:

“Esta pelea sucedió, pero no fue el día anterior, esta pelea sucedió hace como un mes y ocurrió por dinero. Ella quería más dinero, ella usaba las peleas de una forma de demostrarle que estaba acabado, él se deprimió y pensó en suicidarse pero esto no es lo que pasó”, asegura que le cuenta Xavier.

Antes de terminar la entrevista, la reportera le preguntó si Ortiz tenía algún mensaje para su familia, a lo que Cissna le respondió: “Me dice una y otra vez: ‘me mataron, me mataron, me mataron’… Él quiere que su familia lo sepa”.

¿Quién es el doctor Ron Cissna? Es un psíquico que vive en un pueblo cerca de Orlando, Florida, llamado Casadagga. En dicho lugar solo habita una comunidad de medium y psíquicos al rededor de un hotel, donde se asegura que se siente la presencia de espíritus.

El doctor Rob se hizo muy famoso en el 2008 cuando participaba del show de radio, ‘Zona Cero’, que conducía Javier Ceriani en Miami, y conectaba a los famosos con los espíritus de sus muertos. Según su historial, el FBI lo contrata para que los ayude a investigar asesinatos de difícil investigación, lo mismo que la familia Reagan cuando estaban en la Casa Blanca.

Recordemos que el pasado 7 de septiembre, nos enteramos que Xavier había tomado la decisión de suicidarse colgándose con su cinturón, de la escalera de su casa. Su primo lo encontró y llamó de inmediato a la policía, quienes confirmaron la noticia del suicidio. Luego de la autopsia, su cuerpo fue entregado a su familia para sus homenajes, pero bajo la premisa de que no podían hacerlo cenizas por 5 años, por si debían, por alguna irregularidad, exhumar el cadáver para la investigación.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO EL DOCTOR ROB EN ‘CHISME EN VIVO’: