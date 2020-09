Jane Fraser será la nueva CEO de Citi y la primer mujer en dirigir un banco en Estados Unidos

Citi anunció este jueves que nombrará a Jane Fraser, la actual presidenta del banco, como CEO, marcando la primera vez que un banco de Wall Street será dirigido por una mujer.

Fraser ha estado durante 16 años en la compañía y fue considerada como candidata al primer puesto en Wells Fargo el año pasado, reemplazará al actual CEO Michael Corbat cuando renuncie en el mes de febrero de 2021 después de ocho años como director ejecutivo y 37 años trabajando para el banco.

“Me honra la decisión de la Junta y agradezco a Mike su liderazgo y apoyo. La forma en que nuestro equipo se ha reunido durante esta pandemia muestra de qué está hecho el Citi. Haré todo lo que pueda para que todas las partes interesadas se sientan orgullosas de nuestra empresa mientras continuamos construyendo un mejor banco y mejorando nuestros rendimientos”, dijo Fraser.

Mientras Corbat ayudó a estabilizar a Citi después de la Gran Recesión, Fraser se hará cargo de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos en un momento de gran incertidumbre económica donde los expertos han alertado que los bancos se preparan para una ola de impagos producto de la pandemia de coronavirus.

Fraser, de 53 años, nació en Escocia y obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y una maestría en economía de Cambridge. El 2019 fue ascendida al puesto número dos de Citi y desde ese momento fue considerada como un cargo preparatorio para un eventual ascenso al puesto de director general de la compañía.

Este jueves la junta directiva elogió la experiencia y las habilidades de Fraser. “La capacidad de Jane para pensar estratégicamente y para operar un negocio es una combinación única que servirá bien a nuestra compañía”, dijo John C. Dugan, presidente de la junta en un comunicado.

Today, #Citi CEO Mike Corbat announced he plans to retire from Citi in February of next year. The Board of Directors has selected Jane Fraser, currently President of Citi & CEO of Global Consumer Banking, to succeed him at that time. More: https://t.co/YWSr9nvE3y pic.twitter.com/3myZLXHvnD

— Citi (@Citi) September 10, 2020