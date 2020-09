Andrew Gillum da la cara tras aparecer borracho y desnudo junto a un actor porno gay en una habitación de Miami Beach

El candidato a gobernador de la Florida, Andrew Gillum, ha hablado públicamente sobre el oscuro episodio que, sin duda, marcará su carrera y su vida persona. Hace seis meses, la policía de Miami Beach confirmó que Gillum había aparecido borracho, desnudo junto a otro hombre y envuelto de pastillas en una habitación de hotel.

La noticia causó una gran consternación en Florida, especialmente porque se había convertido en una de las grandes promesas de la política del cambio en el estado y porque perdió la gobernación por 0.40% frente a su entonces rival, Ron DeSantis, ahora gobernador de Florida.

FIRST ON @GMA : Former Democratic star Andrew Gillum breaks his silence on his fall from grace. @tamronhall joins us to discuss her exclusive interview with him on the season premiere of @TamronHallShow . https://t.co/W67o84KrcJ pic.twitter.com/zRbLsZ6wSY

En ese entonces su carrera política terminó.

“La razón por la que fui a esa habitación posiblemente no es diferente a la razón que alguien tendría para reunirse con unos amigos”, dijo Gillum durante una entrevista que se transmitirá el próximo lunes en el programa The Tamron Hall, que se emite en varias estaciones de televisión de la Florida.

#BREAKING : Andrew Gillum was in an "inebriated state" on scene of "possible drug overdose" at Mondrian South Beach Hotel early this morning with "clear plastic baggies containing suspected crystal meth," according to @MiamiBeachPD report pic.twitter.com/4tWzkdU4GL

La policía de Miami Beach encontró al excandidato demócrata en el hotel Mondrian de Miami Beach borracho, con drogas y con otro hombre en la cama que, al parecer, ofrece servicios sexuales en un popular portal de prostitución masculina.

#BREAKING: Ex-Florida Gov. candidate Andrew Gillum issues a statement refuting a police report saying he was in an "inebriated state" on scene of "possible drug overdose" at Mondrian South Beach Hotel early this morning: (1/2)

“I want to be clear that I have never used meth.” pic.twitter.com/hQThJEvJl6

