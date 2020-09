Dicen que Chris Evans por accidente subió un video en donde se puede ver su parte más íntima, al desnudo

El nombre de Chris Evans es tendencia en Twitter y todo es gracias a un accidente. Al parecer el actor famoso por darle vida a Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América expuso a través de sus historias de Instagram una imagen de su órgano genital.

Según explican algunos medios las fotografías fueron tomadas con su celular personal y Chris Evans por error las subió a sus historias de Instagram. Las cuales de momento no están disponibles en dicha red social.

La situación en sí sucedió cuando el actor subió un video, el cual era simplemente la grabación de su pantalla, sin embargo el escándalo estalló cuando ésta al minimizarse mostró por error la galería de su celular, fue ahí en donde pudieron apreciarse varias fotografías en las que aparece completamente desnudo.

Dicen que algunos fans fueron más rápidos que Chris Evans, y aún cuando éste al momento logró borrar el vídeo compartido, los más rápidos subieron la captura a Twitter.

Estas han sido algunas reacciones en dicha red ante la noticia de la filtración de fotos de Chris Evans:

Disney is going to sit down Chris Evans and make him watch this from Captain America himself pic.twitter.com/MqsrmkXGMH

— Angel🎞 (@BluRayAngel) September 12, 2020