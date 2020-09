¿Es la fatiga un motivador para seguir haciendo ejercicio?

Salud

Múltiples estudios se han realizado con el objetivo de determinar la causa de la fatiga en las personas que realizan una actividad física.

Algunos autores han concluido que se trata por alteraciones en los procesos de contracción muscular, otros refieren que se trata de un exceso de gasto de energía, principalmente.

Factores relacionados con la fatiga y ejercicio

-Cardiovascular.

-Suministro/agotamiento de energía.

-Neuromuscular.

-Trauma muscular.

-Biomecánico.

– Termorregulación (pérdida de líquidos a través del sudor).

-Motivacional/psicológico.

¿Cuál es el impacto motivacional al momento de realizar actividad física?

Seguramente si has realizado alguna actividad física has sentido alguna vez la fatiga, tal vez no sepas por que te cansaste, pero al sentir la fatiga pudieron ocurrir dos cosas, la primera es que seguramente pocos minutos después terminaste tu ejercicio y en la segunda opción puede que al sentir inicialmente la fatiga te haya servido de estímulo para seguir ejercitándote.

La ciencia se ha dado cuenta que la fatiga a pesar de tener componentes somáticos (propios del cuerpo), sin embargo, el control consciente individual del atleta o de la persona que realiza ejercicio físico hace que se pueda tomar la decisión de realizar esfuerzos excesivos, aún con la sensación de fatiga.

¿Debes hacer ejercicio cuando no te sientes bien?

Existen escalas de percepción del esfuerzo donde la persona que está haciendo ejercicios puede ponerle un valor numérico a su fatiga, la más usada es la Escala de Borg (escala de 1-10), algunas investigaciones han estimado que esta escala es más un limitador que la propia fatiga corporal.

Ahora bien, también se ha hablado sobre la carga mental que llegan a tener los atletas y cómo esto produce una disminución en el rendimiento deportivo, percibiendo más rápida la fatiga.

No cabe duda que en la fatiga también intervienen procesos psicológicos, por lo que, puede ser un gran motivador al momento de sentir fatiga al hacer ejercicio, como también puede desmotivar.

A pesar de que tal vez te encuentres muy motivado no hay que que fatigarse al hacer ejercicio, ya que los efectos perjudiciales pueden ser serios.

Siempre consulta a tu médico al cambiar o iniciar cualquier rutina de ejercicio.

Lo recomendable es que conozcas poco a poco tu cuerpo, hasta el momento que conozcas tus alcances y limitaciones al hacer ejercicio. El llevarte a un extremo de la fatiga tiene que ser cuando tu cuerpo esté preparado para ello, previo entrenamiento.

