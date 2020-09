Naomi Osaka gana a lo grande el US Open

FLUSHING MEADOWS.- La japonesa Naomi Osaka se proclamó campeona del US Open a costa de la biolorrusa Victoria Azarenka a la que derrotó en tres sets 1-6, 6-3 y 6-3, en un típico partido de final en el que el drama no estuvo ausente.

La japonesa tuvo que remontar tras perder el primer parcial en el que Azarenka la apabulló con un contundente 6-1.

“Eres una inspiración para mí. Yo crecí viéndote jugar, honestamente eres una gran jugadora a la que no quisiera volverme a enfrentar en una final”, reconoció Osaka, al referirse al juego de Azarenka durante la ceremonia de premiación.

Con su triunfo en el US Open, Osaka se embolsó un premio de tres millones de dólares, alcanza el tercer lugar del ranking WTA y sigue con su racha perfecta en finales de Grand Slam.

Al responder sobre qué pasaba por su cabeza al perder el primer set abrumadoramente, la japonesa agregó: “Hubiese sido vergonzoso perder una final de esa forma. Salí a encarar con entereza, tenía que igualar, lo logré y me sobrepuse al final”.

Osaka cuarta cabeza de serie y exnúmero uno del mundo, suma a su palmarés la segunda corona en el abierto neoyorquino, el primero lo ganó en 2018 al derrotar a Serena Williams.

Con este triunfo Osaka aventaja en partidos ganados 3-1 a Azarenka. La japonesa se convierte en la primera jugadora en 25 años en consagrarse campeona del US Open tras haber cedido el primer set en la final.

