“Sería mentir decir que llevamos la mejor relación”: Eddy Reynoso, entrenador del “Canelo”, reconoció diferencias con GBP

Deportes

El integrante del “Canelo Team” habló sobre la promotora del boxeador y los posibles rivales de Álvarez

Eddy Reynoso, quien entrena a la figura más grande del boxeo mexicano hoy en día, reconoció que el equipo tiene ciertas diferencias con Golden Boy Promotions y que su relación no ha sido la mejor desde hace varias peleas.

Luego de la demanda que el pugilista interpuso contra su promotora y DAZN, argumentando incumplimiento de contrato, su entrenador charló con David Faitelson y Julio César Chávez para ESPN, donde mencionó que las cosas entre ellos no funcionan como quisieran.

“Sería mentir decir que llevamos una gran relación, ya tenemos algunas peleas atrás que no hay la gran relación que había cuando empezamos con Saúl, nosotros como manejadores, mi papá (Chepo), yo, hemos estado con ellos con los boxeadores que hemos tenido, ‘Chololo’ Larios, ‘Chatito’ Jáuregui, y había sido una buena relación, y no es tapar el sol con un dedo y decir que con Saúl hemos tenido la mejor relación en las últimas peleas. A veces hay cosas que no funcionan como uno quisiera, pero nosotros nos hemos caracterizado por tener disciplina y hacer nuestro trabajo”, expresó.

“Sería mentir decir que llevamos una gran relación" Eddy Reynoso sobre Oscar De La Hoya. #Boxeo https://t.co/ZPMPtljljK — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2020

En la conversación, Reynoso aclaró que su relación es profesional y lo único que quieren es que los dejen trabajar, ya que su receso se ha extendido, en parte debido a la pandemia.

“Lo queremos es seguir trabajando, peleando, no tenemos nada contra nadie, nosotros lo que queremos es seguir la carrera adelante y todo está en manos de los abogados. Tenemos todo el año sin pelear, claro que se vino lo de la pandemia, hay muchas cosas por ahí que no caminan como uno quisiera, son temas delicados, pero tenemos confianza en que todo saldrá bien a nuestro favor y vamos a seguir la carrera como hasta ahorita, una carrera intachable, donde siempre hemos llevado la responsabilidad, hemos tenido una carrera digna”, añadió haciendo referencia a la reciente demanda que el pugilista jaliscience interpuso contra su promotora y DAZN.

Finalmente, sobre un próximo rival de su pupilo, el entrenador manifestó su preferencia por Billy Joe Saunders, en una pelea por el título del CMB vacante para una unificatoria, aunque no descartó otras posibilidades.

A pesar de los problemas, comentó Reynoso, ellos siguen teniendo en la mira a los grandes de las 168 libras. “Todas las peleas que queríamos, está Billy Joe Saunders, (Gennadiy) Golovkin, (Callum) Smith, (Sergiy) Derevyanchenko. A mí me gustaría que peleara con Billy Joe; el título del CMB que está vacante para una unificatoria, que indemnizarán a (Avni) Yildirim, que también merece una pelea por el título, mucha gente no lo conoce, pero ha hecho sus peleas para estar número uno, también está Caleb Plant en la FIB, estamos para pelear con el que sea, con quien sea, es cuestión de que los promotores se arreglen”, sentenció.