¡Dulce María revela el sexo de su bebé!

¡Se acabó el misterio! La ex RBD y su esposo dieron a conocer que el bebé que esperan es…

El pasado 8 de junio, Dulce María sorprendió a millones de fanáticos al dar la noticia de que se convertiría en madre por primera vez.

“El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse, ¡sí! ¡Ahora sí estoy embarazada!¡ Vamos a ser papás!“, fue parte del mensaje que compartió aquel día en medio de la felicidad y junto a su esposo, Paco Álvarez.

Desde entonces, la ex RBD ha compartido algunos detalles de su embarazo a través de su cuenta oficial de Instagram. Desde los primeros movimientos del bebé dentro de su vientre, hasta hace unos días, cuando reveló que ha sido una espera complicada debido a que se dio en medio de la pandemia por COVID-19.

“Estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos; entonces, creo que ese es el reto mayor. No solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo, embarazada, eso es lo difícil“, aseguró.

Durante las primeras horas de este domingo, la intérprete anunció con un enorme globo entre sus manos y acompañada de su esposo que pronto revelaría el sexo de su bebé.

Horas más tarde, por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, compartió que será mamá de una hermosa niña.

“Hola ¿Están listos para saber qué es?“, se escucha decir a Dulce María, mientras su esposo deja escapar un spray color rosa.

Una de las primeras en reaccionar al anuncio fue su amiga y compañera de la telenovela ‘Rebelde’, Anahí, quien escribió: “¡Como lo soñaste! Una bebita hermosa“, seguido de varios emojis en forma de corazón.

Fernanda Castillo y Litzy fueron otras famosas que compartieron muestras de cariño.

La actriz de 34 años se mostró feliz luego de gritar al mundo la gran noticia y celebró el hecho de llevar en su vientre un hermosa niña, de quien aún se desconoce el nombre que llevará.