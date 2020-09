El sublime retorno de Thiem lo hace campeón del US Open

FLUSHING MEADOWS.- Para Dominic Thiem, la cuarta final de Gran Slam, fue la de la gloria. El austriaco de 27 años ganó el US Open luego de venir de menos a más y dejó vestido y alborotado al alemán Alexander Zverev que se veía ya levantando el cetro del abierto neoyorquino. El marcador final 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7(8)-6 (6)

A Thiem de 27 años y segundo cabeza de serie, le costó dejar el alma sobre la pista del Arthur Ashe para doblegar a un Zeverev que arrancó muy muy plantado exhibiendo un tenis de altísimo nivel, pero que fue disminuyendo su accionar merced a la vehemencia del austriaco que nunca dio su brazo a torcer.

