VIDEO: Noche de caos por protesta en el puente George Washington

Al menos seis manifestantes del movimiento Black Lives Matter fueron arrestados tras desmanes ocasionados en el puente George Washington.

Decenas de personas cruzaron de El Bronx hacia Manhattan provocando un severo congestionamiento vial, además de destrozar señalamientos viales.

Los manifestantes se reunieron cerca del Precinto 34 en Washington Heights, donde algunos fueron detenidos por el NYPD.

Videos publicados en Twitter muestran distintos momentos del caos provocado.

#HappeningNow on George Washington Bridge, #BlackLivesMatter protesters shut down the bridge for #breathebill pic.twitter.com/Vxd6nWv3wy

Uno de los videos es del instante en que varios oficiales antidisturbios intentaban replegar a los manifestantes afuera del Precinto, donde se hicieron las detenciones.

Clashes and Arrests happened outside 34th precinct today in Manhattan, following protesters shutting down George Washington Bridge for #breathebill

📹 By Oliya Scootercaster and @yyeeaahhhboiii2 Desk@scootercaster.com to license pic.twitter.com/by4TWqyj5G

— @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) September 13, 2020