Chris Evans rompe el silencio y vuelve a Twitter tras auto filtrar foto al desnudo

Chris Evans al fin ha roto su silencio después de un fin de semana largo de especulaciones. El “Capitán América” fue tendencia en las redes sociales después de que supuestamente se filtrara una foto intima.

Lo curioso del caso es que fue el propio actor que accidentalmente habría publicado la foto de su miembro masculino. El hecho habría ocurrido en Instagram, donde Evans supuestamente compartió un video.

El video era una captura de la pantalla del teléfono de otro video que cuando este acabó, se alcanzó a ver todas las fotos recientes que el actor tenía en su iPhone.

Había una imagen en particular que llamó la atención de sus admiradores y era una foto intima que se presume era de Evans. El video fue bajado de Instagram velozmente pero no sin que antes algunos seguidores pudieran grabar la historia de Instagram y compartir en las redes sociales.

Desde entonces Evans no se había pronunciado en las redes sociales hasta este lunes 13 de septiembre cuando publicó un mensaje en Twitter.

“Ahora que tengo su atención…. VOTEN el 3 de noviembre”, tuiteó el famoso.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020