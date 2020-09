Corte permite a Trump terminar con TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

The Ninth Circuit allows Trump Administration to end TPS program, which protect immigrants from four countries: Nicaragua, El Salvador, Sudan and Haiti. This is going to affect about 300,000 people and their families. pic.twitter.com/oORDUGLk1j

— Jesús García (@JesusGar) September 14, 2020