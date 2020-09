Mujer de Florida roba juguete sexual y lo usa en la tienda

Una mujer en Florida fuera arrestada después de que robara un juguete sexual en un sex shop y lo usara en el interior del negocio.

Relacionado: Un hombre de Florida golpea a un anciano de 70 años que le pidió que mantuviera la distancia social

El hecho sucedió el pasado 31 de agosto cuando empleados de la tienda ubicada en Fort Pierce denunciaron que Theresa Stanley, de 36 años, tomó un juguete de un estante, lo sacó del empaque, se quitó los pantalones y empezó a usarlo frente a todos.

A Florida woman stole a sex toy, then took off all her clothes and started using it while still in the store, according to police. https://t.co/rLo0ySZz43

— News 6 WKMG (@news6wkmg) September 14, 2020