Trump vuelve a negar el cambio climático: “Se pondrá frío, ya verán”

El presidente Donald Trump mantuvo su postura de subestimar lo que la ciencia dice sobre el cambio climático durante su visita a California, uno de los estados de la costa oeste afectado por los incendios.

Trump aterrizó este lunes en la base aérea de McClellan Park, en las inmediaciones de Sacramento, donde nada más bajar del avión dijo que el estado necesita “una gestión forestal buena y fuerte”, algo que recordó que lleva pidiendo desde hace tres años, en clara alusión a las autoridades locales, mayoritariamente demócratas.

Al ser interrogado por los periodistas sobre si creía que el cambio climático era un factor en la declaración y rápida propagación de estos fuegos devastadores, respondió que “muchas cosas son posibles”.

Pero quizá el momento más tenso fue cuando el Secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot, instó a Trump a creer en la ciencia durante la mesa redonda que tuvo el presidente con el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios.

“Si ignoramos a la ciencia y ponemos nuestra cabeza en la arena creyendo que sólo se trata del manejo de los bosques, no vamos a tener éxito protegiendo a los californianos”, dijo Crowfoot.

Trump respondió: ” “Se pondrá frío, ya verán”.

Los presentes se rieron de las declaraciones del presidente pero Crowfoot insistió en escuchar a la ciencia.

“Ojalá la ciencia esté de acuerdo con usted”, dijo el funcionario, a lo que Trump rápidamente respondió con un “Realmente no creo que la ciencia sepa”.

Trump on climate change: "It'll start getting cooler. You just watch … I don't think science knows, actually." pic.twitter.com/JdYzdrcjgq

— Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2020