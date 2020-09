Vanessa Bryant será madrina de la hija de Pau Gasol

Luego de que Pau Gasol y su esposa Cat McDonnell dieran a conocer la feliz noticia del nacimiento de su hija, a quien llamaron Elisabet Gianna Gasol en honor a la hija fallecida de Kobe Bryant, la viuda de “Black Mamba” mostró su emoción por el nacimiento de la pequeña, a quien le dio la bienvenida como su “ahijada” .

“¡Mi ahijada ya está aquí! Felicidades a Pau y a Catherine. Los quiero muchísimo a los tres. Me conmovió mucho nuestra petición para honrar a mi Gigi“, ha escrito Vanessa en Instagram.

Vanessa Bryant shared that she is the godmother to the Gasol’s newborn child 💛💜 pic.twitter.com/MzbfKpZBzU

— SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020